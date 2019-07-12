Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией

12.07.2019 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко усмотрел "руку Кремля" в идее Зеленского с люстрацией

Инициатива Зеленского "инспирирована антиукраинскими силами" и является "доказательством неприкрытого пророссийского реванша", считает экс-президент.
Экс-президент Украины Петр Порошенко критически отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского расширить действия закона о люстрации на ряд чиновников, которые занимали должности с 2014 по 2019 годы. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает from-ua.
"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список – тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства", - заявил Порошенко.
По его словам, идея "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину и дал ей европейский толчок. Экс-президент привел несколько имен людей, которые могут быть люстрированы в случае принятия закона.
По его словам, "подобная инициатива инспирирована антиукраинскими силами и является доказательством неприкрытого пророссийского реванша, поскольку патриотических политиков хотят заменить марионетками, которые будут выполнять приказы Кремля".
Как сообщалось, Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации накануне. Сегодня был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.



Теги: Донбасс, Порошенко, люстрация, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх