В санатории на Одесчине отравились 46 детей

12.07.2019 14:00

Сотрудники правоохранительных органов расследуют инцидент в санатории «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик-2» в Белгород-Днестровском районе, где отравились 46 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает «Одесский паблик».

На данный момент с диагнозом острый энтероколит госпитализировано 49 человек, среди которых трое взрослых. Медики оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.

32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской больнице, а еще 14 - в инфекционной больнице в Шабо. Всего в лагере 226 детей.

По факту произошедшего начато уголовное производство по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей».