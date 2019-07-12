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В Украине ожидается массовое нашествие звезд из России: кому дали "добро" на выступления в украинских городах
Целый десант российских знаменитостей до конца года выступит в украинских городах со своими сольными концертами. Это как отдельные исполнители, так и группы.
Как пишет "Комсомольская правда", концерты поп-звезд из РФ пройдут в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье и Кривом Роге, сообщает "Диалог.UA".
Уточняется, что это те артисты, которые не были уличены в нарушении законодательства Украины. В частности, в столицу приедет звезда шансона, певица Любовь Успенская. В ноябре она даст юбилейный концерт в Киеве, после чего отправится в Одессу, Харьков и Днепр. Последний раз ее "сольник" в украинской столице был почти восемь лет назад. Также в ноябре выступит Валерий Меладзе. Артист планирует собрать зал на 3700 мест. Его концерт назначен на тот же день, что и у Успенской, но в другом зале. Кроме того, известный сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий 12 июля даст специальный концерт на открытии Одесского международного кинофестиваля. А в августе в Одессе выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также рэпер Noize MC. В начале декабре также запланирован юбилейный тур Андрея Макаревича с группой "Машина времени", которые порадуют поклонников в Запорожье и Кривом Роге. Напомним, запрещенная в Украине Лолита приехала на оккупированный Донбасс и отличилась циничным заявлением об Украине. Также стало известно, с какой целью в Украину может приехать Примадонна.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, концерт, шансон, исполнители, Жванецкий, артисты
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