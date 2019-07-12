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Впервые в Украине студент с синдромом Дауна получил высшее образование

12.07.2019 13:10
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Впервые в Украине студент с синдромом Дауна получил высшее образование

Первым в Украине молодым человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование, стал Богдан Кравчук, сообщает InfoResist.
Диплом бакалавра истории ему вручили в четверг, 11 июля. По словам сотрудницы Института нацпамяти Леси Бондарук, в течение пяти лет Богдан добросовестно ходил на занятия, проявлял большой интерес к истории и часто преуспевал в учебе, пока его одногруппники ленились.
"Его пример — это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются", — отметила Бондарук.



Теги: ВУЗ, диплом, синдром Дауна
 
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