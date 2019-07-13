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День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»
Владимир Зеленский поздравил с днем рождения узника Кремля Олега Сенцова и выразил уверенность в том, что в скором времени он выйдет на свободу.
Сегодня, 13 июля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову исполняется 43 года. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Фейсбук пост с поздравлениями политзаключенному.
«Поздравляю Олега Сенцова с днем рождения! Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных», — написал президент.
Он рассказал, что сегодня посещал Чонгар, который расположен совсем недалеко от Крыма, откуда родом Сенцов.
Ранее Россию поймали на вранье относительно заявления пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, о гражданстве Олеге Сенцове.
По официальному заявлению Российской Федерации, Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения по сфабрикованному делу, — гражданин России. И поэтому, по версии, российской власти, его нельзя обменять или выдать Украине на каких-либо других условиях.
Однако, как стало известно, в тюремных документах узник числится гражданином Украины. Точнее, странного государства «Республика Украина».
«Осужденный Сенцов О. Г., гражданин Республики Украина, прибыл этапом 9 октября 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 года», – говорится в справке.
Соответствующую справку опубликовал адвокат режиссера Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.
Интересно, что теперь скажет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на днях вопрошавший, кто Олег Сенцов «де-юре, даже если себя россиянином не признает». Сам Сенцов признает себя гражданином Украины.
Теги: Донбасс, День рождения, Олег Сенцов, заявление, Зеленский
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