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Гройсман понимает, что не понесет никакой ответственности за свои обещания, поскольку через 2 месяца будет уже новый глава правительства - мнение
Руслан Бортник, общаясь с журналистами Новости Украины – From-UA, отметил, что избирательная кампания Владимира Гройсмана могла бы стать успешной, если бы ее начали еще до второго тура президентских выборов. При этом политолог добавил, что нынешний премьер понимает - никакой ответственности за свои обещания он не понесет, поскольку уже через 2 месяца у нас будет новый глава правительства, сообщает replyua.net.
Руслан Бортник, комментируя озвученное Владимиром Гройсманом предложение сократить количество украинских министерств до 12, объяснил, что данное заявление сделано в рамках избирательной кампании. До этого глава правительства «с удивлением узнал» о нынешних тарифах, зарплатах учителей, пенсиях. Премьер просто ведет свою избирательную кампанию, однако успешной она могла стать лишь в том случае, если бы стартовала еще до второго тура президентских выборов.
Сейчас главе правительства банально не хватит времени для того, чтобы конвертировать собственный социальный популизм в голоса избирателей. Вместе с тем, Гройсман прекрасно понимает, что не будет нести никакой ответственности за свои обещания, поскольку уже через 2 месяца Кабинет министров возглавит новый премьер-министр. Читайте также - Ярош о приговоре Маркива: «Давайте упакуем с десяток итальянцев, которые приезжают в Украину» .
Теги: Донбасс, ответственность, Гройсман
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