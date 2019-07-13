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История поджога девушки в Запорожье: "самый любимый муж" и смертельная ревность
"Сегодня" связалась с друзьями Анастасии Ковалевой и узнала, каким она была человеком.
В ожоговом отделении Запорожской городской больницы скончалась Анастасия Ковалева, которая получила 90% ожогов тела после ссоры с молодым человеком.
Подозреваемым в совершении преступления считается 29-летний жених девушки Виталий Чайковский. Свой поступок он объяснил тем, что хотел напугать возлюбленную. Между тем друзья погибшей говорят, что парень – очень ревнивый, с невестой он нередко конфликтовал именно на почве своего недоверия.
Корреспондент "Сегодня" узнал, как разворачивалась история и к чему она привела.
ХОТЕЛ НАПУГАТЬ.
Ссора между молодыми людьми произошла 2 июля около 21:00 недалеко от дома, где проживала молодая семья в Хортицком районе города. Не справившись с эмоциями, Чайковский облил девушку зажигательной смесью, которую принес с собой на встречу.
Одежда Ковалевой загорелась в считанные секунды. В результате чего она получила ожоги 90% тела: туловища, конечностей и головы. На крики сбежались жители соседних домов — чтобы погасить пламя, они начали поливать девушку водой и накрывать покрывалом. Тем временем другие очевидцы происшествия снимали все на камеру мобильного телефона.
Впоследствии на место приехала "скорая помощь" и полицейские. Девушку госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра городской больницы №5, а парня задержали стражи порядка и направили в изолятор временного содержания.
"Сейчас идет досудебное расследование уголовного правонарушения по признакам статьи "умышленное убийство", — поделилась с корреспондентом "Сегодня" начальник отдела коммуникации национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик.
Отметим, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
ИДЕАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Ни друзья, ни родственники Анастасии не могли предположить, что такое может произойти. В социальной сети, где девушка публиковала свои фотографии – множество снимков с молодым человеком. В описание под фото она писала, как счастлива и как любит своего будущего супруга.
"Более года отношений и ни единой недели без цветов", "Если скандалим — полквартиры рушим, когда миримся — вторая половина страдает", "Мой самый любимый муж". А на одном из последних снимков девушка написала: "Если бы моя ревность могла гореть, я бы сожгла всю планету".
Подруги Ковалевой говорят, что у пары постоянно возникали ссоры на почве ревности. При этом девушка "никогда не выставляла на всеобщее обозрение то, что она где-то несчастлива".
"Настя стала мало с кем общаться, когда начала с ним отношения. Он был патологическим ревнивцем. Об этом она сама говорила. Он требовал от нее фотоотчеты с маникюров и из других мест, проверял телефон. Настя его любила и никогда не давала поводов ревновать", — рассказывает "Сегодня" подруга девушки Алина.
Друзья Анастасии говорят, что ее смерть — большая потеря для многих, кому она когда-либо помогала.
"Настя была хорошей девочкой и настоящим патриотом. Во время Майдана мы вместе посещали митинги. Позже она помогала деньгами и всем необходимым нашим бойцам, которые воевали на Донбассе. Настя помогала всегда и всем. Таких добрых и светлых людей я не встречала", — говорит Алина.
Мама Анастасии Ковалевой сообщила, что прощание с девушкой состоится 13 июля в 12:00 в Свято-Покровском соборе.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, Запорожье, девушка, история, ревность
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