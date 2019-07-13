Массовое отравление в оздоровительном лагере в Одесской области. Количество пострадавших увеличилось до 52

13.07.2019 09:20

Среди 52 госпитализированных из оздоровительно-спортивного лагеря "Медик-2", который находится в поселке городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, 50 детей. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Из оздоровительно-спортивного лагеря "Медик-2", который находится в поселке городского типа Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, госпитализировали 52 человека. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается, что среди пострадавших 50 детей. Всего в лагере находилось 244 отдыхающих.



"По данным Одесской областной государственной администрации, все необходимое для лечения пострадавших есть, а в самом лагере работает "скорая" и инфекционист с целью активного выявления больных. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести", – рассказали в пресс-службе.



Заболевшие дети прибыли на отдых 9–11 июля с Киевской, Черниговской и Харьковской областей.



Ранее сообщалось о 46 госпитализированных.



В полиции Одесской области проинформировали, что по факту отравления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Источник : https://gordonua.com