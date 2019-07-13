"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык

13.07.2019 19:21

Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра.

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре работники машиностроительного завода пожаловались на то, что столичная власть не заплатила за поставки трамваев.

Этой информацией поделился Telegram-канал "Команда Зеленского".

Президент сразу же позвонил мэру, попросил погасить задолженность и разобраться с условиями тендеров, которые вообще не предусматривают возможности участия украинского производителя.

"На Южмаше им. Макарова в Днепре Зеленскому пожаловались на задолженность от городской власти Киева. А президент не раздумывая позвонил мэру Виталию Кличко и попросил погасить задолженность и разобраться с условиями тендеров, которые вообще не предусматривают возможности участия украинского производителя." – говорится в сообщении.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участия. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно"- заявил Зеленский Кличко.

Источник : https://from-ua.com



