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"Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык
Зеленский не дождался возвращения в столицу и позвонил Кличко аж из Днепра.
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил мэру Киева Виталию Кличко после того, как на Южмаше им. Макарова в Днепре работники машиностроительного завода пожаловались на то, что столичная власть не заплатила за поставки трамваев.
Этой информацией поделился Telegram-канал "Команда Зеленского".
Президент сразу же позвонил мэру, попросил погасить задолженность и разобраться с условиями тендеров, которые вообще не предусматривают возможности участия украинского производителя.
"На Южмаше им. Макарова в Днепре Зеленскому пожаловались на задолженность от городской власти Киева. А президент не раздумывая позвонил мэру Виталию Кличко и попросил погасить задолженность и разобраться с условиями тендеров, которые вообще не предусматривают возможности участия украинского производителя." – говорится в сообщении.
"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участия. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно"- заявил Зеленский Кличко.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Кличко, Зеленский
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