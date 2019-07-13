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Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки
Из-за жаркой погоды ужи вынуждены прятаться на дачных участках, поскольку при высокой температуре они всегда мигрируют. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Голос.UA», такое заявление прозвучало от биолога Ирины Марущак. В текущем году из-за жары ужи начали появляться в крупных населенных пунктах, что для них, в принципе, редкое явление.
Марущак отмечает, что если в городе змей практически нет, то на дачных участках их можно теперь встретить часто. Из-за высокой температуры воздуха они покидают место, где живут. Также биолог рассказала, что обычный уж сильно отличается от ядовитых змей. «Опознать ужа просто: у них продольные ряды мелких крапинок вдоль спины, выделяющихся на фоне окраса. А вот у гадюк вместо этого темная зигзагообразная полоса на спине. Отличаются они и формой головы: у ужа она овальная, яйцевидная, а у гадюки – треугольная, с четко прочерченными надбровными дугами. У ужа более тонкий хвост, а тело гадюки намного плотнее», - подчеркнула Марущак.
При этом очень много змей появляется и в деревнях. Поэтому и дачникам, и всем отдыхающим нужно проявлять осторожность. Напомним, что ранее в результате укуса змеи был госпитализирован житель Львовской области.
Теги: Донбасс, погода, эксперт, участки
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