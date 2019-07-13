- При взрыве в частном дворе погибли два ребенка19:00
- Почему цены на овощи не падают и чего ждать дальше17:20
- Рак, инсульты, выкидыши… Как влияет грязный воздух на здоровье человека. Исследование ВОЗ16:42
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- Порошенко не помеха: «Партия Шария» уверенно движется в сторону обновлённого парламента15:40
- Уступки Зеленского пенсионерам Донбасса: в Кабмине назвали риски15:20
- История поджога девушки в Запорожье: "самый любимый муж" и смертельная ревность15:00
- Зеленский нанес мощный удар по ворью, появилось экстренное заявление: «Дер*ма очень много»14:40
- Власти Латвии хотят легализовать всех заробитчан из Украины13:37
- В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»12:58
При взрыве в частном дворе погибли два ребенка
Погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые пришли в гости к дедушке. Мужчина любил собирать различный металлолом.
В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о взрыве в частном дворе в пгт Смыга Дубенского района поступила спасателям в 12:06 субботы, 13 июля.
Как уточнили в областной полиции, погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги.
"Внуки мужчины, живущих в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Известно, что он любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", – сообщили в полиции.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, ребенок, взрыв, двор
- Взрыв боеприпаса в Николаевской области: Ребенку оторвало кисть
- Мечты сбываются: в Австралии полиция устроила взрыв ради ребенка
- В Углегорске от взрыва неизвестного предмета погиб ребенок
- Мальчик, пострадавший от взрыва в Володарском, пришел в сознания спустя три недели
- Жуткая трагедия в Харьковской области: мальчик погиб при взрыве, а его брату оторвало руку
- Взрыв в центре Киева: в сети рассказали, благодаря кому выжили ребенок с женщиной
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- При взрыве в частном дворе погибли два ребенка19:00
- В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду18:40
- Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года18:20
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Почему цены на овощи не падают и чего ждать дальше17:20
- Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии16:59
- Рак, инсульты, выкидыши… Как влияет грязный воздух на здоровье человека. Исследование ВОЗ16:42
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией