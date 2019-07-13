При взрыве в частном дворе погибли два ребенка

13.07.2019 19:00

Погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, которые пришли в гости к дедушке. Мужчина любил собирать различный металлолом.

В Ровенской области при взрыве неустановленного предмете погибли двое детей, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Информация о взрыве в частном дворе в пгт Смыга Дубенского района поступила спасателям в 12:06 субботы, 13 июля.

Как уточнили в областной полиции, погибли 11-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги.

"Внуки мужчины, живущих в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Известно, что он любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами", – сообщили в полиции.

Источник : https://korrespondent.net