Рак, инсульты, выкидыши… Как влияет грязный воздух на здоровье человека. Исследование ВОЗ

13.07.2019 16:42

Кто виноват в том, что число онкологических заболеваний в Мариуполе растет? Этот вопрос очень раздражает представителей металлургических заводов – основных загрязнителей мариупольского воздуха. «Нет прямой связи между ростом заболеваемости и плохим воздухом. Раком болеют и в экологически чистых регионах», - неоднократно говорили с различных трибун представители Метинвеста.

Мариупольские медики им вторили. Главный врач онкологического центра Сергей Волошин в интервью 0629, которое он давал год назад, утверждал, что ругать только плохую экологическую ситуацию - «это легкий путь».

«Вы знаете, сколько формальдегида в курице, которую вы едите? А в колбасе? А сколько формальдегида в бананах?.. Плохая экология – это побочный эффект цивилизации. Но отказаться от благ цивилизации мы не можем. Поэтому надо не на заводы нападать, а требовать от государства изменений в законодательстве и не голосовать на выборах за тех политиков, которые не выполняют своих обещаний», - говорил главный онколог Мариуполя.

Однако последние масштабные исследования, которые в мае этого года завершила международная исследовательская группа по заказу Всемирной организации здравоохранения, опровергает утверждения мариупольских медиков.

Доказано прямое влияние запыленности окружающей среды на состояние здоровья людей. Причем это влияние распространяется не только на легкие. Ему подвержены практически все органы организма.

Профессор Дин Шрауфнагель из Иллинойского университета в Чикаго, который руководил исследованиями, утверждает: «Я не удивлюсь, если затронуты почти все органы. Если чего-то не хватает [в обзоре], возможно, это потому, что еще не было исследований в этой области».

Обзор представляет собой очень сильное научное исследование, считает доктор Мария Нейра, директор Всемирной организации здравоохранения по общественному здоровью и охране окружающей среды. По ее словам, оно объединяет результаты 70 000 научных работ, демонстрирующих, как загрязнение воздуха влияет на здоровье человека.

Ученые доказали системное влияние на все органы человеческого организма. И такое влияние поясняется тем, что микрочастицы пыли имеют свойство проникать в организм через поры кожи. Поэтому от пыли мелких фракций не способен защитить никакой респиратор.

Пыль через кожу проникает в кровь, и уже та разносит вредоносные вещества по всему организму.

«Новый анализ показывает, что 8,8 млн ранних смертей в год (мировая статистика) – это вдвое больше предыдущих оценок – происходит из-за влияния пыли. И это делает загрязнение воздуха более опасным, чем курение табака», - утверждается в исследовании ВОЗ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодня под воздействие грязного воздуха попадает 90% населения планеты.

К сожалению, Мариуполь оказался в полосе этого вредного воздействия. Он все еще самый экологически грязный город Украины и один из самых неблагополучных в Европе.

Поэтому результаты исследования ученых должны быть известны каждому мариупольцу.

Оригинал обзора на английском языке вы найдете здесь.

Мы перевели для вас основные части обзора.

Легкие и сердце

Вредное воздействие происходит во время вдыхания грязного воздуха. Это приводит к заболеванию органов дыхания - от астмы до эмфиземы и рака легких.

В настоящее время существует огромное количество доказательств того, что загрязнение воздуха наносит серьезный вред не только легким, но и сердцу. Попадание пыли в организм приводит к сужению артерий, мышцы ослабевают - риск сердечных приступов увеличивается.

Одна из причин широкомасштабного ущерба от загрязнения воздуха заключается в том, что очень маленькие частицы могут проникать в легкие и переноситься по всему телу.

«Исследования на животных показали, что микрочастицы пыли могут даже перемещаться по обонятельному нерву в мозг. Новая область исследований также предполагает, что загрязнение воздуха может влиять на функционирование генов», - утверждает профессор Шрауфнагель.

Мозг

Инсульты, слабоумие и снижение интеллекта - все это последствия влияния на мозг и загрязненного воздуха.

Существует также доказательство того, что плохой сон может быть следствием вдыхания токсичного воздуха.

По словам Шрауфнагеля, основной причиной серьезного ущерба от загрязнения воздуха является системное воспаление.

«Иммунные клетки думают, что [частица загрязнения] является бактерией, и следуют за ней, пытаясь убить ее, высвобождая ферменты и кислоты», - сказал исследователь.

«Эти воспаленные белки распространяются в организме, воздействуя на мозг, почки, поджелудочную железу и так далее. В эволюционном плане организм развился, чтобы защитить себя от инфекций, а не от загрязнения».

Органы брюшной полости

Среди многих других пораженных органов - печень.

Исследования, выделенные в обзоре, также связывают загрязнение воздуха с многочисленными раковыми заболеваниями, в том числе в мочевом пузыре и кишечнике, где также было обнаружено увеличение синдрома раздраженного кишечника.

Поражаются даже кожа и кости: старение кожи, крапивница и ломкие кости связаны с токсичным воздухом.

Репродуктивная функция

Возможно, наиболее тревожным воздействием токсичного воздуха является повреждение репродуктивной функции и плода. Рождаемость снижается, а выкидыши увеличиваются под воздействием загрязнения воздуха.

Плод в утробе матери также поражен. Исследователи обнаружили токсичные вещества в плаценте, которая питает зародышей.

Загрязнение воздуха также тесно связано с низкой массой тела при рождении детей, что имеет последствия на всю дальнейшую жизнь ребенка.

Исследования проводились в течение нескольких лет в разных странах и представляют собой сочетание лабораторных исследований на животных, практических исследований, изучающих накопительное влияние вредных веществ на здоровье и зависимость количества вредных веществ и уровня заболеваемости.

«Вредные последствия имеют место даже на уровнях ниже стандартов качества воздуха, которые ранее считались безопасными», - предупреждают исследователи, которые представляют команду из медиков всех континентов.

«Хорошая новость заключается в том, что проблема загрязнения воздуха может быть решена. Лучший способ уменьшить воздействие - это контролировать качество воздуха у источника загрязнения», - утверждает Шрауфнагель.

Источник : https://www.0629.com