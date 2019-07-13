Разумков: Единственным государственным языком является украинский

13.07.2019 20:38

Глава политической силы «Слуга народа» Дмитрий Разумков поделился своим мнением относительно функционирования украинского языка в нашей стране. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «Ліга.net».



Он отметил, что в данном вопросе совершенно не поддерживает главу Администрации президента Андрея Богдана. Напомним, что ранее последний высказался за важность представления русскому языку на территории Донбасса статуса официального. Кроме того, Дмитрий Разумков заявил, что для него государственным языком в Украине может быть только украинский. При этом глава «Слуги народа» выразил сожаление относительно того, что украинские граждане не могут самостоятельно высказать своё мнение в отношении языка. Конечно, ранее команда Владимира Зеленского хотела провести референдум относительно данного вопроса. Однако, как оказалось, в Украине совершенно нет законодательной базы для этого.



Также Дмитрий Разумкой высказался против обсуждения темы языка в рамках избирательной кампании. «Я считаю, что языковые вопросы в рамках избирательной кампании вообще поднимать не стоит, поскольку они всегда раскалывают общество», - говорит он.