Сто депутатов вместо 450: Зеленский заявил, что не отрицает "революцию" в Верховной Раде - детали

13.07.2019 11:38

Комиссия по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте изучит возможность сокращения числа нардепов Верховной Рады до 100 парламентариев. Президент Украины Владимир Зеленский не дал отрицательного ответа на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде . Так, президент Украины ответил на электронную петицию № 22/053544-эп "Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек", размещенную на сайте Официального интернет-представительства президента Украины 22.05.2019, которую подписали 25 932 человек

Глава государства ссылается на первую часть статьи 76 Конституции Украины, где сказано, что конституционный состав ВР составляет 450 народных депутатов. По словам президента, установленный состав Рады обусловлен нагрузкой на государственный бюджет, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой Парламента и пр. "Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - резюмировал Зеленский.

Источник : https://www.dialog.





