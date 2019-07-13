Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сто депутатов вместо 450: Зеленский заявил, что не отрицает "революцию" в Верховной Раде - детали

13.07.2019 11:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сто депутатов вместо 450: Зеленский заявил, что не отрицает "революцию" в Верховной Раде - детали

Комиссия по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при президенте изучит возможность сокращения числа нардепов Верховной Рады до 100 парламентариев. Президент Украины Владимир Зеленский не дал отрицательного ответа на петицию об уменьшении количества народных депутатов в Верховной Раде . Так, президент Украины ответил на электронную петицию № 22/053544-эп "Уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины до 100 человек", размещенную на сайте Официального интернет-представительства президента Украины 22.05.2019, которую подписали 25 932 человек

 Глава государства ссылается на первую часть статьи 76 Конституции Украины, где сказано, что конституционный состав ВР составляет 450 народных депутатов.  По словам президента, установленный состав Рады обусловлен нагрузкой на государственный бюджет, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой Парламента и пр.  "Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - резюмировал Зеленский. 

Источник : https://www.dialog. 



 



Теги: Донбасс, депутат, Верховная Рада, революция, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх