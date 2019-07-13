Супрун: в Украине врачи не будут исполнять закон о химической кастрации

13.07.2019 09:39

Новый закон в Украине о химической кастрации нарушает права человека. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, химическую кастрацию, как метод лечения, применяют в комплексе с другими процедурами только для людей с психическим заболеванием педофилии. Приняв закон, которым предусматривается кастрация также людей без болезни, депутаты нарушили права человека, предусмотренные Конституцией Украины и международными конвенциями.

«Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, которые совершили преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершает такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования свидетельствуют, что лишь половина таких преступлений совершена педофилами», - подчеркивает чиновница.

Ульяна Супрун также отметила, что подобный закон означает то, что Украина станет первым государством в мире, которое превратит лечение в наказание.

«Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека», - говорится в сообщении.

Источник :

Новый закон в Украине о химической кастрации нарушает права человека. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, химическую кастрацию, как метод лечения, применяют в комплексе с другими процедурами только для людей с психическим заболеванием педофилии. Приняв закон, которым предусматривается кастрация также людей без болезни, депутаты нарушили права человека, предусмотренные Конституцией Украины и международными конвенциями.

«Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, которые совершили преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершает такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования свидетельствуют, что лишь половина таких преступлений совершена педофилами», - подчеркивает чиновница.

Ульяна Супрун также отметила, что подобный закон означает то, что Украина станет первым государством в мире, которое превратит лечение в наказание.

«Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека», - говорится в сообщении.

Источник : https://mrpl.city