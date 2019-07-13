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Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав
На фоне сообщений о том, что в Украине увеличивается расслоение по уровню доходов между богатыми и бедными, желающим начать свой бизнес и попасть в список богачей помогут обычные травы. В Хмельницкой области люди зарабатывают на них десятилетиями. "Сегодня" пообщались с собирательницей лекарственных трав, жительницей Старой Ушицы Тамарой Скотниковой.
"Собираю всего понемногу. Мальвы продаются где-то по 200 гривен, ноготки, наверно, будут стоить около 80 гривен", – рассказывает Тамара Скотникова.
Ее огород напоминает цветник. Здесь есть мальвы, календула, мелисса. Выращивает их на продажу. И сушить можно не только травы, но и ягоды. Как, к примеру, бузину.
"И тысячу гривен, и две, и пять тысяч можно заработать. Также есть мальвы, мы всего понемножку сажаем", – рассказывает Тамара Скотникова.
Покупатели взвешивают траву и ягоды и сразу рассчитываются.
"Стоимость килограмма сухой бузины – 45 гривен. Мы ее закупаем у людей", – рассказывает "Сегодня" директор одного из закупочных предприятий.
Виктор Лободовский привез сдавать 80 кг крапивы. Собирал ее около леса. Заработал 1500 гривен.
"Конечно, доволен, а чем бы я еще занимался, нечем заниматься больше", – говорит житель Старой Ушицы Виктор Лободовский.
За 27 килограммов цветов ромашки, липы и мальвы дают более 3 тыс. гривен. Самые дорогие – сухие травы. Часто люди привозят свежие. Тогда их предприниматели сушат на специальных стеллажах, а затем прессуют.
Далее эти травяные кубики складывают в огромные мешки. Зашивают и подписывают. А затем отправляют на заводы, которые делают из трав крем, лечебные настойки и чаи. Некоторые украинские цветы едут за границу. Предприниматель Николай Прудыус уверяет: миллионы гривен лежат у украинцев под ногами.
"Официально наши доходы по налоговой отчетности в пределах 3 млн гривен на трех физических лиц, оформленных предпринимателями. Из этих доходов мы выплачиваем людям в среднем за год 1,2-1,5 млн гривен", – рассказывает предприниматель Николай Прудыус.
Прибыль можно получить не только сдавая каждую траву отдельно. Неплохо идет и чай. Если правильно смешать цветы эхинацеи, мальвы, липы, листья смородины и малины, получится ароматный бодрящий лечебный напиток.
Николай Прудыус надеется, что травами заинтересуется больше селян и фермеров. И они начнут выращивать их целыми плантациями. Тогда Украину можно будет называть Меккой лекарственного растения, а люди поймут: неплохо зарабатывать можно не только за рубежом, но и на собственном огороде.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, список, миллионы
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