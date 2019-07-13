Украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки

13.07.2019 09:01

В Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки на судне в один день скончались два моряка. Один погибший - из Измаила.

В Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки на LPG танкере GAS AEGEAN (флаг Либерии) в один день скончались два моряка. Об этом сообщает БессарабияINFORM.

По нашим сведениям, один из погибших моряков - 34-летний житель Измаила Сергей П., а его коллега - 39-летний россиянин.

По информации СМИ, погибший измаильский моряк работал на должности второго механика.

Причина одновременной смерти сразу двух членов экипажа судна в данный момент устанавливается. Их тела отправят на экспертизу, правоохранители проводят расследование. Есть информация, что накануне гибели мужчины пили медицинский спирт из госпиталя.

Танкер GAS AEGEAN шел из Лаверы (Франция) в Кудаллор (Восточная Индия). В связи с трагедией на борту судно вынужденно сменило курс и зашло в порт Тринкомали (Шри-Ланка).