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Уступки Зеленского пенсионерам Донбасса: в Кабмине назвали риски
Чем обернутся новые правила получения пенсий жителями ОРДЛО.
Решение президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки пенсионерам с оккупированных территорий Донбасса несет в себе серьезные риски.
Такое мнение высказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, пишет Обозреватель.
На сегодняшний день жители ОРДЛО, чтобы получить украинскую пенсию, должны пересекать линию разграничения раз в два месяца. Грымчак прокомментировал намерение президента увеличить этот срок до года.
"Хочу сказать, почему было введено два месяца пребывания на оккупированных территориях. Это более-менее понятный срок, потому что пенсионеры умирают. Чтобы человек не пропал, выехав на оккупированную территорию. Мы выдаем людям деньги, которые они заработали, они имеют право их получать – нет вопросов. Но представьте себе – человек взял карточку и выехал на год. Риск вывести довольно значительные суммы. Риск того, что человек пропадет, а боевики наладят бизнес на том, чтобы отнимать деньги у пенсионеров", – объяснил замминистра.
"Можно обсудить такую идею, но учитывая риски, которые были… Ведь не для того было на два месяца введено, чтобы кому-то создать трудности. Исходили из разумных причин, почему именно два месяца – ни больше, ни меньше", – добавил он.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсионер, Кабмин, Зеленский
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