Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Уступки Зеленского пенсионерам Донбасса: в Кабмине назвали риски

13.07.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Уступки Зеленского пенсионерам Донбасса: в Кабмине назвали риски

Чем обернутся новые правила получения пенсий жителями ОРДЛО.

Решение президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки пенсионерам с оккупированных территорий Донбасса несет в себе серьезные риски.

Такое мнение высказал заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, пишет Обозреватель.

На сегодняшний день жители ОРДЛО, чтобы получить украинскую пенсию, должны пересекать линию разграничения раз в два месяца. Грымчак прокомментировал намерение президента увеличить этот срок до года.

"Хочу сказать, почему было введено два месяца пребывания на оккупированных территориях. Это более-менее понятный срок, потому что пенсионеры умирают. Чтобы человек не пропал, выехав на оккупированную территорию. Мы выдаем людям деньги, которые они заработали, они имеют право их получать – нет вопросов. Но представьте себе – человек взял карточку и выехал на год. Риск вывести довольно значительные суммы. Риск того, что человек пропадет, а боевики наладят бизнес на том, чтобы отнимать деньги у пенсионеров", – объяснил замминистра.

"Можно обсудить такую идею, но учитывая риски, которые были… Ведь не для того было на два месяца введено, чтобы кому-то создать трудности. Исходили из разумных причин, почему именно два месяца – ни больше, ни меньше", – добавил он.

Источник : https://from-ua.com 





Теги: Донбасс, пенсионер, Кабмин, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх