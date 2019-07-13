В Карпатах выпал летний снег: опубликовано видео

13.07.2019 22:00

В румынских Карпатах выпал летний снег. Об этом 12 июля сообщил интернет-ресурс Mukachevo.net.

Очевидцы поделились видеороликом, снятым на вершине горы Ому, высота которой — 2505 м. Она расположена в горном массиве Бучеджи, который входит в состав Южных Карпат.

Сообщается, что аномально низкая для лета температура принесла в горы снежную погоду. Ранее, 10 июля, снегом укрыло гору Петрос Роднея на высоте 2300 м. Минусовая температура держалась в течение 4 дней, а затем пошел снег. Такой летней погоды не было уже много лет. По словам мэра города Борса, в последний раз снег выпадал 15 лет назад в конце августа.

Источник : https://donpress.com