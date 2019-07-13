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В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»
Утром 13 июля по зданию телеканала «112 Украина» неизвестные произвели обстрел из гранатомета. Информацию передает сам телеканал.
Подтверждение обстрела поступает в СМИ и от полиции Киева.
Сообщается, что граната попала в стену. Жертв нет.
«В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета В результате никто не пострадал. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка», — говорится в сообщении полиции.
Оказывается, в 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города.
На месте происшествия полиция обнаружила поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, Киев, здание, гранатомет, телеканал
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