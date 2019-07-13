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Зеленский нанес мощный удар по ворью, появилось экстренное заявление: «Дер*ма очень много»
Президент Владимир Зеленский развязал войну с коррупционерами, а сам подставился.
На это обратила внимание блогер Елизавета Богуцкая. На своей странице в Facebook она объяснила истинную задумку нового главы государства.
Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Закарпатскую область призвал уволиться руководителей четырех таможен на Западной Украине: Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Во время брифинга в Ужгороде он призвал присутствующих к сотрудничеству с новым главой ОГА Игорем Бондаренко. Одной из главных проблем президент назвал контрабанду.
Елизавета Богуцкая обратила внимание, что несмотря на принятые меры президента много критикуют. При том недовольство касается вещей, которые достались новоиспеченному политику в наследство от пяти предшественников.
«Честно: я очень хочу, чтобы в Украине стало чисто, аккуратно, красиво. Хочу многополосные автобаны и альтернативные дороги, но тоже хорошие. Хочу живое речное транспортное сообщение. Хочу развития страны, а не ее разложения. Очень много критиков того, что Зеленский все делает не так. Да. Не так. Но ТАК мы живем уже 28 лет. Народу ТАК не нравится. Но нравится тем, кто оббирает людей до нитки», — заявила блогер в своем посте.
Автор публикации обратила внимание, что Владимир Зеленский уже начал изменять систему. Находясь меньше двух месяцев у власти, он нанес ощутимый удар по воровству и теневому бизнесу в Украине, который успели наладить влиятельные чиновники. При этом он не просто обложил подчиненных данью
«Чтобы начать менять страну, надо понять, где основные проблемы. И главная из них — это теневой бизнес. Миллиарды долларов крутятся мимо нас и оседают на счетах ожиревших украинских феодалов.
Поэтому, я очень рада, что не так. Не ТАК, как раньше. Не переключает потоки на себя, а ломает их. Начал с таможни. И это правильно».
Для лучшего понимания ситуации, Елизавета Богуцкая посоветовала посмотреть ролик с расследованием журналиста Евгения Плинского. Он раскрыл тайные схемы украинских таможенников по зарабатыванию денег на контрабанде. И рассказал, кому они отправляют откаты.
Многие пользователи социальной сети поддержали начинания Владимира Зеленского:
«Все он так делает, как надо. Представьте себе кучу дер*ма, её надо разгребать. (Без разницы, с какой стороны начать, ибо дер*ма ОЧЕНЬ много). Подходит чувак с лопатой и начинает. И тут же со всех сторон раздаются вопли в «защиту прав» дер*ма. Да и само дер*мо гневно булькает и вопит о том, что оно «занимает важную нишу в пищевой цепочке». Такая вот аллегория грустная»; «Все он делает так … Напомните приказку — кто везет, того погоняют … Поэтому, меньше, по возможности слушать критиков, которые сами палец о палец не ударят чтобы изменить ситуацию, а галдят, как гуси на пастбище, перекрикивают всех и везде».
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, УДАР, заявление, Зеленский
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