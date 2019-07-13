Зубко рассказал, на сколько районов хотят поделить Украину

13.07.2019 07:42

В Украине с новой моделью административно-территориального устройства с 468 районов будет сформировано 102. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Украины.

"Сегодня впервые представляю модель идеальной европейской Украины с новой моделью административно-территориального устройства, в которой вместо 468 районов будет сформировано 102. Это 92 района, которые находятся на подконтрольной территории Украины и еще 10 - на временно оккупированной и в Крыму", - процитировали в пресс-службе Зубко.

Также Зубко сообщил, что это даст возможность не только построить качественную модель управления, но и эффективно использовать средства на местах, которые сейчас направляются на существующие почти полтысячи райгосадминистраций.

"Новый субрегиональный уровень позволит увеличить территории и количество их жителей до 150 тысяч, проживающих в районах. Это позволит сформировать качественные мощные команды, которые смогут координировать, управлять процессами и делегированными полномочиями от государства", - указали в пресс-службе вице-премьера.