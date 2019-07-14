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Гриневич считает, что к внешкольному образованию нельзя относиться небрежно
Министр образования и науки Украины рекомендует местным органам самоуправления заботиться о развитии внешкольного образования. Дети, посещающие занятия во внешкольных учреждениях заметно преуспевают и по обязательным предметам в школе. А это значит, что внешкольное образование имеет особое влияние на учебные результаты детей. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Освіта".
Наблюдения проводились за четвероклассниками. Педагоги подводя итоги подготовки детей заметили, что дети, которые посещали занятия кружков или секций, т.е. учились еще где-то вне школы, имели существенно лучшие результаты по читательской грамотности, чем другие. Сейчас наблюдается тенденцию, когда органы местного самоуправления, управляющие заведениями внешкольного образования, иногда экономят именно на этой системе и сокращают ее. Гриневич призывает не делать этого.
Министр подчеркнула, что особенно активно на литературную компетентность влияют занятия по театральному искусству. «Это понятно, потому что ребенок там учится говорить, у него больше риторики и он должен прочитать свою роль. Поэтому к внешкольному образованию нельзя относиться небрежно. Это стоит учитывать при дальнейшем формировании политики», - отметила Лилия Гриневич.
Теги: Донбасс, министр, образование
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