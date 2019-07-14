"Я согласен": Вакарчук идет в премьеры

14.07.2019 12:43

В "Голосе" приняли важное решение.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обдумывает возможность стать премьером Украины и возглавить вертикаль исполнительной власти страны. Об этом рассказала Юлия Клименко, которая является руководителем партии, пишут Акценты.

Так, Клименко поделилась с журналистами тем, что Вакарчук серьезно размышляет над будущим составом Кабинета министром Украины. Также кандидат в народные депутаты рассматривает и себя в качестве претендента на должность премье-министра. При этом Юлия Клименко заявляет, что Святослав руководствуется не личными амбициями, а исключительно политической целесообразностью. Он готов взять на себя всю полноту ответственности и работать на благо страны и украинцев, чтобы выполнить все предвыборные обещания. Вакарчук готов возглавить кабмин, если того потребует ситуация.

Кроме того, Юлия Клименко обозначила спект вопросов, которыми бы Вакарчук хотел заниматься в парламенте в случае, если на должность премьера поставят другого человека. Вакарчук интересуется внешнеполитической деятельностью, развитием культуры и науки Украины. Лидер партии хотел бы работать в Комитете по вопросам внешней политики, например.

Напоминаем, что Вакарчук пользуется большим доверием среди украинцев, особенно на западной Украине. Так, согласно социологическим исследованиям группы "Рейтинг", за партию "Голос" Вакарчука готовы отдать свои голоса 6,6% избирателей, что означает, что партия проходит избирательный барьер и попадает в Верховную Раду 9 созыва. Также социологи исследовали и личный уровень доверия среди политических сил. Святославу Вакарчуку доверяют 25% респондентов, что всего на 1% меньше от уровня доверию к "Слуге народа" Зеленского.



