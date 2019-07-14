- Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»13:00
- "Я согласен": Вакарчук идет в премьеры12:43
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено 11:22
- Всего +9 и грозовые дожди: синоптики снова огорошили прогнозом10:38
- Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине10:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг10:00
- США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных – посольство 09:20
- На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых09:03
- Гриневич считает, что к внешкольному образованию нельзя относиться небрежно08:21
"Я согласен": Вакарчук идет в премьеры
В "Голосе" приняли важное решение.
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обдумывает возможность стать премьером Украины и возглавить вертикаль исполнительной власти страны. Об этом рассказала Юлия Клименко, которая является руководителем партии, пишут Акценты.
Так, Клименко поделилась с журналистами тем, что Вакарчук серьезно размышляет над будущим составом Кабинета министром Украины. Также кандидат в народные депутаты рассматривает и себя в качестве претендента на должность премье-министра. При этом Юлия Клименко заявляет, что Святослав руководствуется не личными амбициями, а исключительно политической целесообразностью. Он готов взять на себя всю полноту ответственности и работать на благо страны и украинцев, чтобы выполнить все предвыборные обещания. Вакарчук готов возглавить кабмин, если того потребует ситуация.
Кроме того, Юлия Клименко обозначила спект вопросов, которыми бы Вакарчук хотел заниматься в парламенте в случае, если на должность премьера поставят другого человека. Вакарчук интересуется внешнеполитической деятельностью, развитием культуры и науки Украины. Лидер партии хотел бы работать в Комитете по вопросам внешней политики, например.
Напоминаем, что Вакарчук пользуется большим доверием среди украинцев, особенно на западной Украине. Так, согласно социологическим исследованиям группы "Рейтинг", за партию "Голос" Вакарчука готовы отдать свои голоса 6,6% избирателей, что означает, что партия проходит избирательный барьер и попадает в Верховную Раду 9 созыва. Также социологи исследовали и личный уровень доверия среди политических сил. Святославу Вакарчуку доверяют 25% респондентов, что всего на 1% меньше от уровня доверию к "Слуге народа" Зеленского.
Теги: Донбасс, премьер-министр, Вакарчук
- «Зачистный» четверг для премьера
- Подкопаева ушла к Тимошенко
- В Донецке Азаров передал "горячий привет" от президента и представил нового губернатора
- Ющенко, Тимошенко и Литвин едут в Донецк
- Камбин отобрал у президентской резиденции заповедный статус
- Смешко заявил, что готов принять предложение Зеленского
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»13:00
- "Я согласен": Вакарчук идет в премьеры12:43
- София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки12:20
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено 11:22
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Всего +9 и грозовые дожди: синоптики снова огорошили прогнозом10:38
- Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине10:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг10:00
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества