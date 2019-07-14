Коломойский не получил того влияния, которым пугали во время президентских выборов - Лещенко

14.07.2019 20:00

Сергей Лещенко отметил в интервью информагентству РБК-Украина, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом, Игорь Коломойский так и не получил того влияния, которым пугали во время выборов. Вместе с тем нардеп подчеркнул - он не видит никакой проблемы в том, что глава государства и бизнесмен будут просто общаться, как два обычных человека, сообщает replyua.net.



По словам Сергея Лещенко, у Владимира Зеленского и Игоря Коломойского есть своя история отношений, причем, достаточно длительная. Данная история отношений далеко не так однозначна, как об этом говорят оппоненты нынешнего президента. Реалии таковы, что у Коломойского сейчас нет такого влияния, о котором говорили в ходе президентских выборов.



Вместе с тем Лещенко не видит ничего плохого в том, что бизнесмен и президент будут общаться и дальше, как два простых человека. Ведь даже у главы государства есть какой-то свой круг общения. Главное, чтобы президент не подпускал представителей крупного бизнеса к процессу принятия государственных решений. Конечно, Коломойский может попытаться как-то повлиять на президента. Однако не стоит забывать, что Зеленский продолжает учиться. Кроме того, в окружении президента есть люди, прекрасно понимающие все риски. Читайте также: Порошенко могут арестовать в Украине после смены руководителя Генеральной прокуратуры - Портнов.