Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»

14.07.2019 12:02

Исследователи обнаружили опасные изменения в составе Черного моря.

Украинские воды постепенно уничтожает масштабная экологическая катастрофа. Ученые предупреждают, что совсем скоро в Черном море исчезнет вода, в которой может существовать жизнь

Первые признаки опасности заметил российский океанограф Иосиф Шпиндлер и его коллеги. В 1890-1891 годах ученые провели несколько экспедиций в водоеме. Исследование показало, что около 90% Черного моря заполнены сероводородом. А чистая, пригодная для жизни вода в нем составляет всего 10%. При этом в некоторых местах неприятный газ поднимается до 50 метров над морем.

Как предупреждают специалисты, верхний пресный слой воды медленно, но верно, смешивается с более тяжелым сероводородом. Процесс может продлиться долгие годы. Газ постепенно проникает на поверхность в незначительных количествах и выделяется в атмосферу в виде пузырей. Однако подземный катаклизм может ускорить движение сероводорода. Так после землетрясения в Ялте в 1927 году местные жители ощутили неприятные газовые выделения.

В сентябре 2016 года западные ученые опубликовали тревожные результаты 60-летнего исследования акватории Черного моря. Они пришли к выводу, что из-за глобального потепления и массового выброса промышленных отходов Черное море может превратиться в мертвую водную пустыню. Уже через несколько десятков лет экологическая катастрофа уничтожит все живое в воде.

Российский ученый Константин Згуровский обнаружил ещё одну угрозу в Черном море. По его наблюдениям, уровень кислорода в Черном море стремительно сокращается. А это вещество жизненно необходимо местной флоре и фауне. Эксперт опасается, что совсем скоро Черное море может потерять последние чистые зоны и будет полностью испорчено зловонным газом.

Профессор Института зоологии Академии наук Молдовы Елена Зубкова назвала ещё одну причину загрязнения. По её словам, амбициозный проект «Укргидроэнерго» по строительству шести ГЭС в верховьях Днестра грозит усугубить ситуацию. Исследователь опасается, что из-за электростанций слишком мало пресной воды будет доходить из реки в море. А из-за этого концентрация сероводорода начнет быстро расти. В итоге все живое вымрет в радиусе 300 километров.

Источник : https://politeka.net



