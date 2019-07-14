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На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых
14.07.2019 09:03
Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранения получили двое военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 июля.
Так, враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелы фиксировались вблизи Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого и Зайцево.
Украинские военные адекватно отвечали на провокации сепаратистов. Потери противника уточняются
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, день
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