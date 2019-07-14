- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа15:40
- Уменьшается количество людей, получивших украинское гражданство – миграционная служба 15:20
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- Внезапно умерла голливудская легенда сериалов актриса: ее знали все14:20
- «Украина не выживет»: скандальный политолог рассказал о последствиях «распада страны»14:00
- Почти 220 тысяч украинцев проголосуют на выборах в Раду на чужих участках13:40
- Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»13:00
- "Я согласен": Вакарчук идет в премьеры12:43
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа
Мужчина шантажировал девушку разглашением личной информации, а при попатке задержания сбил полицейского.
В Закарпатской области при попытке к бегству подозреваемый в вымогательстве наехал на полицейского. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.
Отмечается, что накануне в Иршавское отделение полиции с заявлением о преступлении обратилась 20-летняя жительница села Заречье. Девушка сообщила, что неизвестный вымогает у нее деньги за неразглашение сведений, которые заявительница желает сохранить в тайне.
По факту вымогательства следователи открыли уголовное производство.
Получив подробную информацию, оперативники установили, что деньги у потерпевшей требовали двое мужчин. Оба - жители Иршавского района. Одного из них полицейские задержали на месте преступления, а его сообщник с места происшествия скрылся.
За несколько часов мужчину, совместными усилиями следователей и инспекторов сектора реагирования патрульной полиции, было найдено. Во время общения с правоохранителями, беглец начал сопротивляться полицейским и совершил наезд на полицейского автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился.
После этого мужчина покинул место преступления, однако вскоре правоохранители его остановили и задержали. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы по статье об угрозе или насилии в отношении сотрудникв правоохранительного органа (ч. 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до пяти лет до лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Источник : https://korrespondent.
Теги: Донбасс, Закарпатье, подозреваемый
- "Мы можем освободить Донецк за два часа теми силами, что стянуты в Закарпатье", - комбат "Червень"
- Подросток из Донецка, который объявлен родителями в розыск, пытался перейти границу
- Фотособытия недели (26 сентября - 2 октября). Прощай, алкоголь! Здравствуй, стройка!
- Стань карьеристом, студент!
- Сотрудники СБУ почтили память жертв войны
- Николай Цискаридзе признался, в чём нуждается его "костлявый зад" (ФОТО)
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа15:40
- Уменьшается количество людей, получивших украинское гражданство – миграционная служба 15:20
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- «Жуткое действие на расстоянии»: ученые впервые показали квантовую запутанность14:40
- Внезапно умерла голливудская легенда сериалов актриса: ее знали все14:20
- «Украина не выживет»: скандальный политолог рассказал о последствиях «распада страны»14:00
- Почти 220 тысяч украинцев проголосуют на выборах в Раду на чужих участках13:40
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием13:19
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества