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Почти 220 тысяч украинцев проголосуют на выборах в Раду на чужих участках

14.07.2019 13:40
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Почти 220 тысяч украинцев проголосуют на выборах в Раду на чужих участках

Активнее остальных место голосования меняли жители Донецкой области.

Состоянием на утро воскресенья, 14 июля, то есть за неделю до досрочных парламентских выборов, временно изменили место голосования почти 220 тысяч украинцев.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, такой возможностью воспользовались 219 678 избирателей.

Так, больше всего человек перерегистрировались в Донецкой области – здесь на избирательных участках хотят проголосовать 27 850 избирателей. Дальше идут Киев (24 857) и Киевская область (14 846).

Кроме того, Донецкая область лидирует по количеству избирателей, которые будут голосовать на чужих участках (34 249 человек). Со значительным отрывом отстают столица (16 764) и Луганская область (16 670).

Источник : https://www.segodnya.ua 

 



Теги: Донбасс, парламент, выборы, участки
 
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