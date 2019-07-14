Последние новости раздела
- Под Харьковом загорелся поезд19:41
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»19:00
- "Теперь можно сливать все, что угодно". Зеленский поручил прекратить экологические проверки морских портов18:42
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Две пенсии для украинцев: власть обещает, но не все так просто18:00
- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- В Турции задержали двоих украинцев за перевозку мигрантов16:38
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- На Закарпатье подозреваемый пытался сбежать и наехал на копа15:40
- Уменьшается количество людей, получивших украинское гражданство – миграционная служба 15:20
Под Харьковом загорелся поезд
14.07.2019 19:41
Причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее в Харькове на ходу загорелась маршрутка, а теперь стало известно о возгорании электровоза в Харьковской области.
Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления Нацполиции, инцидент произошел утром 14 июля на железнодорожной станции "Пирогово" вблизи населенного пункта Огульцы (Валковский район).
Работники пожарной службы установили, что причиной пожара стало вероятное короткое замыкание электропроводов в электровозе, который транспортировали из Полтавы в Харьков для проведения ремонтных работ. Он загорелся во время движения.
В результате случившегося никто не пострадал, но было приостановлено движение поездов по участку железной дороги.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Харьков, поезд, замыкание
Читайте также:
- Железнодорожники меняют график движения поездов Skoda
- Донецк и Крым соединят скоростными поездами
- Россиянин "забыл" про 137 древних монет в багаже
- До начала курортного сезона в Крым из Донецка, Харькова и Днепропетровска пойдут скоростные поезда
- Крупные города Украины объединит скоростное транспортное кольцо
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- Ситуация на КПВВ: Каргил — много автомобилей, Горловка — очередь формируется наплывами16:20
- Донетчина: Где и сколько зарегистрировано переселенцев16:00
- У боевиков «ЛДНР» забирают паспорта Украины15:00
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- Под Харьковом загорелся поезд19:41
- «Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница19:18
- Медреформа Супрун обернулась провалом, ситуация критическая: «тысячи деклараций аннулируют»19:00
- "Теперь можно сливать все, что угодно". Зеленский поручил прекратить экологические проверки морских портов18:42
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Две пенсии для украинцев: власть обещает, но не все так просто18:00
- Разрушительные обстрелы: В ОБСЕ рассказали о повреждениях домов и инфраструктуры прифронтовых поселков17:40
- «Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях17:20
- У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия 17:00
- В Турции задержали двоих украинцев за перевозку мигрантов16:38
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества