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Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ

14.07.2019 18:33
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Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Миссия СММ зафиксировала попытку сбить летательный аппарат.

Беспилотник малого радиуса действия, принадлежащий Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, был обстрелян недалеко от Металлиста, под оккупированным Луганском.

"Во время полета БПЛА (беспилотного летательного аппарата – Ред.) СММ малого радиуса действия примерно в четырех км к юго-западу от населенного пункта Металлист (неподконтрольный правительству, семь км к юго-западу от Луганска) наблюдатели слышали 20 выстрелов со стрелкового оружия на расстоянии примерно 1-1,5 км к северу от своей позиции", – говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 13 июля.

По оценке наблюдателей, "выстрелы были осуществлены в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 1 км к северу". При этом команда СММ благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.

"Согласно анализу данных воздушного наблюдения, полученных с помощью этого аппарата, был зафиксирован человек, который направил автомат на БПЛА", – сообщили в миссии.

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, наблюдатели, ОБСЕ, беспилотник, оккупанты
 
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