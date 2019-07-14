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Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»

14.07.2019 13:00
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Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»

В ночь на субботу неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина», и этот инцидент может привести к поднятию рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» перед парламентскими выборами. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Украина.ру», такое мнение прозвучало от политолога Руслана Бизяева. «Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим развитие этой ситуации, но, мне кажется, после 21 июля многие острые моменты сойдут на нет. По крайней мере, до момента формирования коалиции и Кабинета министров», - рассказал эксперт. По его словам, этот инцидент, по логике, должен улучшить позиции «Платформы» перед парламентскими выборами, поскольку у телеканала очень четкая ассоциация с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Также политолог добавил, что этот инцидент на другие партии он никак не повлияет. 

 



Теги: Донбасс, рейтинг, обстрел, политолог
 
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