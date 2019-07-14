- Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»13:00
- "Я согласен": Вакарчук идет в премьеры12:43
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено 11:22
- Всего +9 и грозовые дожди: синоптики снова огорошили прогнозом10:38
- Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине10:20
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг10:00
- США призывают Россию освободить всех украинских политзаключенных – посольство 09:20
- На Донбассе за день шесть обстрелов, двое раненых09:03
- Гриневич считает, что к внешкольному образованию нельзя относиться небрежно08:21
Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»
В ночь на субботу неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина», и этот инцидент может привести к поднятию рейтинга партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» перед парламентскими выборами.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Украина.ру», такое мнение прозвучало от политолога Руслана Бизяева. «Я думаю, что в самое ближайшее время мы увидим развитие этой ситуации, но, мне кажется, после 21 июля многие острые моменты сойдут на нет. По крайней мере, до момента формирования коалиции и Кабинета министров», - рассказал эксперт. По его словам, этот инцидент, по логике, должен улучшить позиции «Платформы» перед парламентскими выборами, поскольку у телеканала очень четкая ассоциация с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Также политолог добавил, что этот инцидент на другие партии он никак не повлияет.
Теги: Донбасс, рейтинг, обстрел, политолог
- У пропагандистов ДНР - новый позорный прокол
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Жебривский сообщил подробности расстрела КПВВ "Гнутово"
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии
- Оккупанты били по украинским пограничникам из минометов, гранатометов и снайперских винтовок
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Донбасс спасли от почти 250 взрывных опасностей07:40
- «Бойцы ВСУ закапывают нас в землю. Потери выросли в 4 раза», - Гиркин признал капитуляцию «ЛДНР»07:21
- На КПП Донбасса изъяли крупную партию лекарств21:40
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием13:19
- Политолог: «Обстрел телеканала только повысит рейтинг «Платформы»13:00
- "Я согласен": Вакарчук идет в премьеры12:43
- София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки12:20
- Масштабная катастрофа уничтожает Черное море, ученые подняли тревогу: «скоро исчезнет»12:02
- В сети опубликовали видео удара украинского снайпера по НВФ: трое погибших, один ранен11:37
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено 11:22
- На Донбассе кровопролитные артиллерийские бои по всему фронту - ВСУ методично громят оккупанта 11:01
- Всего +9 и грозовые дожди: синоптики снова огорошили прогнозом10:38
- Доллар двинется к границе: появился неожиданный прогноз курса валют в Украине10:20
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества