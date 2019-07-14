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У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
Она задолжала кредитную проплату за 3 месяца.
Киевлянку Наталью Ачкан выставили из собственной квартиры №240 по ул. Гмыри, 12б. Потому что задолжала кредитному союзу «ЗаРаз» проплату за 3 месяца. Не платила из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Газета.
Заем 12 тыс грн под залог квартиры брала на 2 года в июле прошлого года. Срочно нужны были деньги на дорогостоящее лечение. Пять месяцев почти по 5000 гривен платила исправно. А тогда за трехмесячную просрочку платежа женщине выставили штраф в три раза больше, чем сам заем — 360 тыс. грн. Пока подавала в суд — ее квартиру продали.
«После просрочки где-то в мае пришел к нам адвокат из кредитного союза. Сообщил о том сумасшедшем штрафе. Посоветовал оплатить в течение 10 дней. Если нет денег — предлагал перекредитоваться у них или еще в каком-то банке. Или же продать квартиру, погасить долг и купить что-то попроще. Мы сказали, что в суд обратимся, что и сделали. Жили спокойно, дата судебного разбирательства была назначена на 28 июля. Вдруг в квартиру пришли неизвестные. Голыми и босыми выставили нас, а наши вещи выбросили в коробках. Показали документ, что есть новая владелица», — рассказал мужчина.
Наталья Ачкан приобрела однокомнатку на 36,6 «квадратов» в новостройке 2 года назад. Отдала $35 тыс (сейчас — около 903 тыс. грн). Деньги на нее откладывала в течение восьми лет. Работала на разных должностях в Украине, год в Лондоне няней. Теперь ее квартиру продали за $13,5 тыс (около 350 тыс. грн). Новая владелица 33-летняя Людмила Борисенко. Купила квартиру через два дня, как стала известна дата суда. Ее представитель Александр Гайда уверяет — документы в порядке. А квартиру купили по рыночной цене.
Между тем Наталья намерена бороться за свое жилье. Написала заявление в полицию и подала иск в суд.
Теги: Донбасс, Киев, долг, квартира
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