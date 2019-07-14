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Уменьшается количество людей, получивших украинское гражданство – миграционная служба
В 2018 году украинское гражданство по территориальному происхождению получили 3388 человек, в то время как в 2014 году таких было 6438, отметили в Государственной миграционной службе.
За последние пять лет сократилось количество людей, получивших украинское гражданство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, предоставленные по запросу в Государственную миграционную службу Украины.
По данным ведомства, в 2014 году украинское гражданство по территориальному происхождению получили 6438 человек, в 2017-м – 3639, а в 2018-м – 3388.
За пять месяцев 2019 года гражданство Украины предоставлено 1199 лицам.
По состоянию на начало 2017 года население Украины составляло более 42,58 млн человек, а на начало 2018-го сократилось почти до 42,39 млн.
Истчоник : https://gordonua.com
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, миграционная служба
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