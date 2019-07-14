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В Киеве через 30 лет будет такой же климат, как сегодня в Австралии - ученые

14.07.2019 22:41
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В Киеве через 30 лет будет такой же климат, как сегодня в Австралии - ученые

Исследование, проведенное сотрудниками Высшей технической школы Цюриха, показало, как изменится климат в крупных городах планеты в относительно краткосрочной перспективе. В частности, в Киеве через 30 лет климат будет таким же, как сегодня в Австралии, сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське.

Специалисты Высшей технической школы Цюриха провели исследование, посвященное климатическим изменениям в крупнейших городах планеты в относительно краткосрочной перспективы. Результаты данного исследования показали, что климатические изменения затронут все мегаполисы. При этом в примерно пятой части из них установятся уникальные климатические условия, не имеющие аналогов в настоящее время. 

Например, в Киеве через 30 лет будет такой же климат, как сегодня в столице Австралии. При этом максимальная температура в главном городе Украины поднимется к тому времени на 6,5 градуса. Изменится климат и в ряде других городов страны. В частности, харьковчане через 30 лет будут ощущать себя точно так же, как сегодня жители Бухареста. В Днепре через 30 лет климат будет таким же, как в настоящее время в Скопье. Потеплеет также и в Лондоне. Через 30 лет климат в британской столице будет таким же, как сегодня в Барселоне.



Теги: Киев, Австралия, ученые, климат
 
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