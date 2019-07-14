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Всего +9 и грозовые дожди: синоптики снова огорошили прогнозом
В ближайшие дни в Украине сохранится по-осеннему дождливая и прохладная погода. Как передает replyua.net со ссылкой на последние данные Гидрометцентра, в воскресенье, 14 июля, сухая и малооблачная погода ожидается только в южных областях, в остальных регионах пройдут грозовые дожди.
В дневные часы холоднее всего будет на западе – не выше +21 градуса, а самая теплая погода прогнозируется на юге – до 26 градусов. При этом синоптики предупредили, что в северных областях в ночные часы будет около 9 градусов тепла. Солнечная и теплая погода может вернуться в Украину не раньше 18 июля. С начала следующей недели всю Украину будет заливать дождями, причем во многих областях прогремит гром.
В понедельник, 15 июля, осадков не ожидается только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории пройдут дожди с грозами. Ночью ожидается +10-13 на западе, севере и в центре, +12-14 будет на востоке, 14-16 градусов тепла в южных областях. Днем в западных регионах ожидается около 20 градусов тепла, на юге – до 26 градусов, на остальной территории – около 23-25 градусов со знаком плюс. Ранее синоптик рассказал о погоде до конца лета.
Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
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