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ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки
15.07.2019 22:20
Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.
Как сообщается, на заседании 15 июля ЦИК передала УИК зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, бюллетень, ЦИК, избирательный участок
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