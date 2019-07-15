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ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки

15.07.2019 22:20
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ЦИК передал бюллетени на заграничные избирательные участки

Для зарубежных избирательных участков передали 449 тыс.172 бюллетеня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала Участковым избирательным комиссиям (УИК) заграничных избирательных участков бюллетени для голосования на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбирком.

Как сообщается, на заседании 15 июля ЦИК передала УИК зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины - начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча избирательные бюллетени.

Источник : https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, бюллетень, ЦИК, избирательный участок
 
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