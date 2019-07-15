- Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот 13:20
- Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков13:00
- Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики12:42
- Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз12:19
- Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт11:20
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Опять скандал с Приватбанком, клиентам блокируют счета10:19
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот
В Запорожье адвокаты арестованного Виталия Чайковского, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, пытаются переквалифицировать обвинение. В сообществе "Это Запорожье" в Instagram призвали откликнуться любых свидетелей инцидента, пишет "Обозреватель". "Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии, которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того, чтоб подонок понёс наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции", - говорится в сообщении.
Интернет-пользователи обсуждают новый поворот в деле: "Он не хотел поджигать! Облил - да! Испугал - да! Но сам поджог произошел случайно!!! И это печально для всех". "Интересно, как адвокат аргументирует. Проходи мимо, случайно плеснул бензина, а она себя подожгла??? Тут ничто не может оправдать этого дебила. Так не может быть". "Урод этот Виталий (вроде так зовут), лишил девушку жизни - будь добр, ответь за это! Надеюсь, что понесет наказание в полной мере". "Если бы он так сильно любил ее, как он это говорит, то уже сам бы убил себя. Не смог выдержать, значит, такая любовь была".
Теги: Донбасс, Запорожье, девушка
- Кузьма о лидерах Евромайдана: "Видно, що дядьки не шарять"
- Украину захлестнула волна акций протеста. Грозит революция?
- Местные выборы. Селидово: будет новый мэр!
- Оппозиция не соглашается на альтернативное место проведения митинга в Донецке
- Потерпите, раковый больной! В донецком онкоцентре пациентов "гонят" голосовать
- Святослав Вакарчук: «Такого интима я сам от себя не ожидал!»
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
- Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения22:18
- В поисках мира для Донбасса: эксперты дали прогнозы21:38
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?” 20:40
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот 13:20
- Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков13:00
- Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики12:42
- Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз12:19
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт11:20
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука10:30
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено