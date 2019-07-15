- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Опять скандал с Приватбанком, клиентам блокируют счета10:19
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- В урне на автовокзале Николаева нашли тело новорожденного08:02
- На пляже в Одессе произошел оползень, под завалами ищут людей07:39
- Синоптики рассказали, когда вернется летняя жара07:17
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы
Страховка за границей действует не во всех случаях, так что приходится рассчитывать и на себя.
В стоимость путешествия турфирмы включают медстраховку. Туристы платят за нее, покупая путевку.
"Страховые программы покрывают такие расходы как экстренно-лабораторная и стационарная медицинская помощь. Это оплата врачей, оказанной помощи в медицинском учреждении, лекарств", - объясняет менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.
Но наличие полиса не гарантирует, что все все медицинские услуги будут бесплатными. Как правило, туристу придется оплатить треть стоимости помощи. Кроме того, некоторые виды лечения страховые компании не покрывают вообще.
"Не входят в страховку лечение стоматологических, гинекологических, урологических, хронических заболеваний. А также травмы, возникнувшие при алкогольном опьянение и во время спортивных занятий", – говорит менеджер турагентства Лилия Шинкаренко.
Поэтому турагентства советуют своим клиентам брать в путешествие аптечку. Минимальный набор препаратов обойдется минимум в 300 грн, подсчитала фармацевт Елена Коновал.
"Это перекись, зеленка, бинт, вата и пластырь. А также обезболивающие и жаропонижающие препараты", – рассказывает заведующая аптеки Елена Коновал.
Также стоит взять ферментный препарат, который поможет пищеварению, сорбенты, противоаллергическое средство, препараты против укусов, таблетки от укачивания, солнцезащитные и противоожоговые средства.
"Если мы едем в горы, или собираемся заняться каким-то активным отдыхом, я считаю, обязательно нужно что-то из мазей. Любой удар, любой ушиб нужно будет снять", – добавляет заведующая аптеки.
Такая аптечка должна быть и у туриста-одиночки, считает опытная путешественница Вера Спиридончева. Сейчас девушка в Нью-Йорке. Многие из доступных украинцам лекарств в Америке без рецепта нельзя будет достать.
"Не в каждой стране вам могут продать то, что у нас является вообще абсолютно простым лекарством", – говорит путешественница Вера Спиридончева.
Путешественница также советует в аптечку положить термометр. Но не ртутный, а электронный. Чтобы не разбился в поездке.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, отпуск, советы, лекарства
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
- Спасатели помогли более 800 мирным гражданам при пересечении донбасской линии разграничения22:18
- В поисках мира для Донбасса: эксперты дали прогнозы21:38
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?” 20:40
- Под Луганском оккупанты обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ18:33
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука10:30
- Опять скандал с Приватбанком, клиентам блокируют счета10:19
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- Эксперты назвали самые горячие и холодные смартфоны09:31
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн:
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено