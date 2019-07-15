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«Мы тут все за Россию»: на популярном украинском курорте вспыхнул «языковой скандал». ВИДЕО
В популярном курортном городе Бердянск (Запорожская область) с семьей киевского журналиста Вячеслава Гармаша случился весьма показательный инцидент.
Так, они вместе с женой и сыном, гуляя по бердянскому побережью, попросили разрешения пройти через территорию частного отеля, ведь часть пляжа вплоть до самой воды была перегорожена. Персонал, услышав украинский язык, ответил нецензурщиной, пишет Обозреватель.
Как рассказала жена Гармаша на своей странице в Facebook, в ответ они услышали: "П*здуйте, х*хлы, по дороге".
"Мы тут живем не по вашим д*бильным украинским законам, мы тут все за Россию”, – сказал охранник частной территории.
После угроз туристов вызвать полицию он добавил: "Вызывай, украинская х*хлица, они здесь тоже за Россию, и это ты поедешь в обезьянник".
Теги: Украина, Россия, скандал, курорт
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