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На пляже в Одессе произошел оползень, под завалами ищут людей

15.07.2019 07:39
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На пляже в Одессе произошел оползень, под завалами ищут людей

Указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

В Одессе на побережье в воскресенье произошел оползень. Спасатели проводят поисковые работы, чтобы выяснить, нет ли под завалами людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"14 июля в 17 час. 28 мин. поступила информация о том, что в Киевском районе г.Одесса между центральным пляжем и пансионатом "Борей" произошел оползень со склона на побережье на площади около 150 кв. По состоянию на 19 ч. 15 мин. на месте оползня никто не найден, поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечено 36 человек и 7 единиц техники.

По предварительной информации, указанный пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.

Источник : https://www.segodnya.ua 

 

 



Теги: Донбасс, оползень, пляж
 
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