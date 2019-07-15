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"Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения
15.07.2019 15:30
После падения цены на импортный газ в июне на 8,7%, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривен/тыс.куб.м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, информирует СТРАНА.ua.
В соответствии с этим, один куб.м будет стоить 4,90 грн для населения. При этом конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего облгаза.
Теги: цена, газ, население
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