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Рейтинг «Слуги народа» существенно упал

15.07.2019 19:40
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Рейтинг «Слуги народа» существенно упал

Политическая сила «Слуга народа» потеряла существенный процент доверия со стороны украинских граждан. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.

Об этом сообщили представители Центра социальных экспертиз института социологии. Прийти к такого рода выводам они смогли в ходе личного формализованного интервью. Отвечать на вопросы специалистов вызвались 1,8 тысячи добровольцев. Исследование общественного мнения проходило в период с 5 по 7 июля текущего года. Так, социологи утверждают, что на сегодняшний день рейтинг политической силы «Слуга народа» значительно упал. В частности, он является самым низким с момента начала избирательной кампании. По словам специалистов, сейчас фракция «Слуга народа» импонирует 39% электората. Это при том, что ранее её рейтинг мог превышать 49%. 

Однако, несмотря на снижение показателей доверия к вышеуказанной партии, «Слуга народа» по-прежнему занимает первое место в парламентском рейтинге. И догнать данную фракцию всем остальным будет крайне тяжело. Ведь, к примеру, её ближайший конкурент – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - набирает всего 12,1%.



Теги: Донбасс, рейтинг, Слуга народа
 
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