Рейтинг «Слуги народа» существенно упал

15.07.2019 19:40

Политическая сила «Слуга народа» потеряла существенный процент доверия со стороны украинских граждан. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.



Об этом сообщили представители Центра социальных экспертиз института социологии. Прийти к такого рода выводам они смогли в ходе личного формализованного интервью. Отвечать на вопросы специалистов вызвались 1,8 тысячи добровольцев. Исследование общественного мнения проходило в период с 5 по 7 июля текущего года. Так, социологи утверждают, что на сегодняшний день рейтинг политической силы «Слуга народа» значительно упал. В частности, он является самым низким с момента начала избирательной кампании. По словам специалистов, сейчас фракция «Слуга народа» импонирует 39% электората. Это при том, что ранее её рейтинг мог превышать 49%.



Однако, несмотря на снижение показателей доверия к вышеуказанной партии, «Слуга народа» по-прежнему занимает первое место в парламентском рейтинге. И догнать данную фракцию всем остальным будет крайне тяжело. Ведь, к примеру, её ближайший конкурент – «Оппозиционная платформа – За жизнь» - набирает всего 12,1%.