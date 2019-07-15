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Синоптики рассказали, когда вернется летняя жара
До четверга 18 июля в Украине сохранится преимущественно прохладная и дождливая погода.
Прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но уже к слебующей субботе по всей территории страны снова будет сухо, солнечно и по-летнему жарко, сообщает Укргидрометцентр.
Дожди уйдут с большей части Украины уже к четвергу 18 июля. Осадки выпадут на западе, в центре и некоторых частях севера. На остальной территории будет сухо и солнечно. В дождливых регионах температура будет до +24, на остальной территории воздух прогреется до +25-27 градусов. На юге - до +28.
Лето вернется в пятницу 19 июля. Воздух прогреется еще на 2-3 градуса и практически по всей территории страны будет до 26 градусов тепла, на юге столбики термометров поднимутся до отметки +29. Дождей не будет.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, жара, прогноз погоды
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