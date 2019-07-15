- Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада - указ15:39
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения15:30
- Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?15:20
- Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье14:39
- Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"13:40
- Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот 13:20
- Уверен на 90%: Порошенко сделал заявление о возвращении украинских моряков13:00
- Жизнь Зеленского оказалась под угрозой, в деле замешаны известные политики12:42
- Украинцев ждет "осенний" рост цен: эксперты дали прогноз12:19
- Российские спецслужбы хотели обезводить и отравить Харьков: готовился масштабный теракт11:20
Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?
Под землей после оползня на пляже в Одессе спасатели никого не нашли, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
На пляже в Одессе, где 14 июля сошел оползень, прекратили поисковые работы, никого не нашли. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"15 июля в 11.40 поисковые работы, где произошел оползень, завершены. Никто не найден", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в поисковых работах принимали участие 36 спасателей и семь единиц техники.
14 июля в Киевском районе Одессы между центральным пляжем и пансионатом "Борей" со склона на побережье сошел оползень на площади около 150 м². Этот пляж считается аварийным и был закрыт для посещения.
По состоянию на 21.35 14 июля спасатели никого не нашли на аварийном пляже и приостановили работы в связи с угрозой нового оползня.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, Одесса, поиск, работа, спасатели, пляж
- В Славянском районе обнаружили пятнадцать боеприпасов
- В лесу под Красным Лиманом бесследно исчез мужчина
- Европа и США призвали Киев провести гей-парад
- Почти половина украинцев хотят работать за границей - опрос
- Можно ли демобилизованным бойцам АТО родом из Донбасса трудоустроиться на "большой земле" (ВИДЕО)
- В Азовском море ищут пропавшую лодку с рыбаком
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Террористы «ЛДНР» устроили побоище на Донбассе: Докучаевск дрожит от взрывов10:03
- Обстановка на блокпостах: КПВВ «Майорск» закрыт из-за информации о заминировании09:40
- На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по минированной территории – штаб ООС 09:20
- Переселенцам: Ответы на 12 вопросов о голосовании на выборах в ВРУ09:01
- Выпускники ОРДО получили дипломы российского образца08:39
- Многие жители неподконтрольного Донбасса чувствуют себя украинцами, – представитель ООН07:00
- Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада - указ15:39
- "Нафтогаз" назвал июльскую цену на газ для населения15:30
- Спасатели завершили поисковые работы на пляже в Одессе .Сколько жертв ?15:20
- На Донетчине нашли останки 15 бойцов времен Второй мировой войны15:01
- Жителям Донбасса обещают компенсации за разрушенное жилье14:39
- На КПВВ в Станице Луганской начал курсировать автобус14:30
- Главари ОРДО упростили пересечение границы «республики» для получения паспортов РФ14:19
- КПВВ "Майорское" возобновил работу, взрывчатку не обнаружили 14:00
- Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"13:40
- Дело сожженной в Запорожье девушки получило неожиданный поворот 13:20
- Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения12:00
- Назван продукт, уменьшающий вредное воздействие алкоголя11:40
- Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета11:00
- Какие лекарства взять в отпуск: фармацевты дали советы10:40
- Названо опасное последствие отказа от мясных продуктов22:00
- Летняя подработка студентов: Как можно трудоустроиться и какая положена зарплата21:20
- В Киеве иностранец едва не умер от голода21:00
- Нейробиологи выявили связь между голодом и памятью08:40
- Медики назвали причины ранней седины08:00
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- У жительницы Киева отобрали квартиру за большой долг
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- Нибиру уничтожила Венеру: на очереди Земля, ученые ошарашили открытием
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать
- "ДНРовцы" нашли новую "подставу" с паспортами РФ: "Тупик какой-то! Вы что, издеваетесь?”
- Расшифровано древнее пророчество из Библии: когда воцарится хаос и наступит конец человечества
- Эксперты РФ: ВСУ уже настолько сильны, что могут взять Донецк за 2 дня - после этого с Путиным будет покончено
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: украли не только купюру в 1000 грн: