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Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн

15.07.2019 20:40
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Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн

Пенсионный фонд обнародовал данные на 1 июля

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру пенсий по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным Пенсионного фонда, 1 июля в Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составила 3005,96 грн.

Напомним, в июле 2019 года Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно расходов из государственного бюджета на социальную защиту населения Украины. По данным статистического ведомства, средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах Пенсионного фонда, вырос в 30 раз с 84 грн в 2000 году до 2542 грн в 2019 году.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу Международного валютного фонда, численность рабочей силы в Украине сократится к 2050 году более чем на треть. МВФ также прогнозирует законодательное увеличение возраста выхода на пенсию.

Источник : https://www.rbc. 



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионный фонд
 
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