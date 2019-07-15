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Супрун рассказала, как выбирать в магазине главный десерт лета
15.07.2019 11:00
Правила покупки мороженого.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поделилась секретами, как правильно выбирать мороженое, чтобы не заработать отравление. Правила покупки летнего десерта чиновница написала на своем Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страну.
Супрун отметила, что в магазине следует обращать внимание не только на срок годности продукта, но также проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого — не выше -16°С.
Затем и.о. министра перечислила признаки качественного мороженого. Среди них правильная форма, отсутствие инея внутри упаковки и кристаллов льда в самом продукте, равномерная консистенция. Кроме того, на глазури не должно быть налета или трещин.
В заключение Супрун напомнила, что мороженое — это прежде всего десерт, а не средство спасения от жары.
Теги: Донбасс, десерт, Ульяна Супрун
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