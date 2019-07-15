Удалось добиться компенсации для тех, чьи дома пострадали в АТО, - Недава

15.07.2019 18:50

Во время вооруженного конфликта 2014 года у многих жителей Славянска и Донецкой области пострадали объекты недвижимости. Законодательство было прописано таким образом, что вся недвижимость, которая находится в частной собственности, не подлежала восстановление за деньги государственного бюджета.

Чтобы исправить эту явную несправедливость, народному депутату Украины Олегу Недаве пришлось работать над решением проблемы в течение четырех с половиной лет. Вот как это было:

"Я хотел сделать так, чтобы люди, которые потеряли жилье, или те, чье жилье пострадало, могли получить компенсацию из государственного бюджета.Вначале казалось, что решение этой проблемы находится "на поверхности". Есть специальное постановление Кабинета Министров. В нем предусмотрен компенсаторный механизм для тех граждан Украины, которые лишились жилья (или которое пострадало) в результате чрезвычайных ситуаций: землетрясений, наводнений и т.д. Я предлагал Кабинету Министров внести изменение в это постановление, добавив туда случаи, обусловленные проведением АТО. Но Кабинет Министров, который возглавлял Яценюк, этого не сделал.

Тогда я решил пойти другим путем. Подготовили законопроект, в котором были предусмотрены пути решения этой острейшей проблемы. Самая сложная задача (подготовка законопроекта и вынесение его "в зал") была решена. Однако, к большому сожалению, этот закон провалили. Причем, не голосовали за него ни Радикальная партия, ни многие депутаты "Оппозиционного блока", – рассказывает нардеп.

К счастью, Олег Недава не стал отступать от намеченной цели, продолжил общение с руководством правительства: писал письма, общался с Владимиром Гройсманом, с министрами. В конце концов удалось преодолеть сопротивление, и в постановление Кабмина были внесены все необходимые изменения.

Данным постановлением утверждается порядок предоставления и определение размера денежной помощи или компенсации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства.

Теперь к перечню пострадавших лиц добавляются граждане, чьи жилые дома были разрушены во время чрезвычайных ситуации военного характера, обусловленного вооруженной агрессией РФ.



Как получить помощь?



Пострадавшие лица должны обратиться в органы местного самоуправления (или военно-гражданскую администрацию) – там все разъяснят. Также на компенсацию имеют право те, кто восстановил свое жилье собственными силами. Ведь у органов местного самоуправления есть акты обследования разрушенного жилья.

Также Олег Недава отметил, что в его общественных приемных все нуждающиеся смогут получить юридическую помощь на этапе подготовки документации для получения компенсации по разрушенному жилью.

"Если я обещаю – то я делаю. Может, не сразу, но делаю обязательно. Это мой принцип", – подытожил Олег Недава.