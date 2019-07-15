Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина отметит День независимости возложением цветов, но без военного парада - указ

15.07.2019 15:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

На официальном сайте президента Украины появился указ Владимира Зеленского о праздновании 28-й годовщины независимости страны. Текст документа датируется 11 июля, но на сайте он появился сегодня, 15-го.

В указе перечислены мероприятия, которые президент поручает подготовить Кабинету Министров. Среди них значатся торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.

В указе президента отсутствуют распоряжения по поводу проведения военного парада. Поскольку указ вступает в силу со дня его опубликования, то уже ясно наверняка, что 24 августа парада не будет.

Источник : https://strana.ua 



Теги: Украина, Донбасс, День Независимости, военный парад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх