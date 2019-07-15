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Украина вышла в лидеры "мусорного рейтинга"
Лидирует в списке наибольших производителей мусора Канада, после нее идет Болгария, а Украина оказалась на девятом месте.
Украина вошла в первую десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя по версии агентства 24/7 Wall Street, сообщает USA Today.
Для определения крупнейших производителей отходов, агентство рассчитало произведенные каждой страной специальные отходы и регулярные твердые отходы муниципального производства на душу населения, используя данные глобальной базы данных Всемирного банка, которую обновляли в сентябре 2018 года.
Так, больше всего мусора на одного жителя вырабатывается в Канаде - около 36 тонн. За 2017 страна произвела 1,3 миллиарда тонн мусора, большинство из которого - промышленные отходы от переработки нефти, химического производства и обработки металла. На втором месте Болгария - 26,7 тонны на человека, а замыкают тройку стран-лидеров США - 26 тонн на человека.
Также в топ-10 стран с наибольшим количеством мусора входят: Эстония (23,5 тонны мусора на человека), Финляндия – (16,6 т/ч), Армения – (16,3 т/ч), Швеция (16,2 т/ч), Люксембург (11,8 т/ч), Украина (10,6 т/ч), Сербия (8,9 т/ч).
Теги: Украина, Донбасс, мусор, рейтинг, лидер
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